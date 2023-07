OSIMO - Gli rubano il portafoglio, lo ritrova ma senza i 150 euro che c’erano dentro. Così prova ad indagare e, grazie alle telecamere di un negozio, rintraccia la fisonomia dell’autore, avvisandolo sul gruppo Facebook pubblico di Osimo prima di ricorrere alle forze dell’ordine, offrendo dunque una chance di redenzione.

Vittima del furto è una giovane osimana che ha raccontato tutto sul gruppo social principale della città, “Osimo speakers’ corner”. «Alle 13.15 circa -ha scritto ieri pomeriggio- mi è stato rubato il portafoglio davanti alla Skalo di Osimo Stazione. Il portafoglio è stato ritrovato grazie alla generosità di Milena Di Gennaro, ma mancano 150 euro».

Le telecamere



Poi rivela: «Dalle telecamere dell’azienda ho rintracciato il responsabile, quindi prima che vada ai carabinieri o alla polizia a sporgere denuncia con tanto di filmato, prego questa persona di farsi viva immediatamente». Non è dato sapersi se poi effettivamente l’autore del furto sia riconoscibile dalle immagini delle spycam di Skalo e se, soprattutto, la persona sia stata raggiunta dall’appello su Facebook e abbia mostrato il coraggio di restituire i 150 euro per non incorrere in guai giudiziari. Sicuramente però il post ieri ha sollevato il dibattito e spinto alcuni a suggerire di sporgere denuncia a prescindere, senza passare per la mediazione dei social.