Grave un anziano travolto da un pirata. Appello della figlia su Facebook: «Aiutatemi a trovare quel camioncino»

OSIMO – Un anziano di 81 anni versa in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette dopo essere stato investito da un automobilista pirata mentre stava passeggiando da solo lungo via Corta da Recanati. E’ accaduto venerdì mattina verso le 11 nella strada comunale che scende da Osimo a Campocavallo, con la figlia che oltre alla denuncia alle forze dell’ordine si appella ora su Facebook per rintracciare chi ha travolto il padre.

«Stava camminando - ha scritto sui social - tenendo la destra ed è stato urtato da un camioncino che non si è nemmeno fermato, lo hanno trovato disteso a terra, ora si trova all’ospedale di Torrette con una brutta frattura al femore e lesioni al braccio destro. Se qualcuno avesse visto l’accaduto, sarebbe pregato di contattarmi»

