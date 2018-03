La folle fuga senza patente e assicurazione finisce contro un muretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Un inseguimento da film lungo la Valmusone per oltre 10 km, ma alla fine i vigili urbani di Osimo, aiutati da quelli di Castelfidardo e dai carabinieri, sono riusciti a fermare un osimano in fuga con la sua Citroen C3 senza patente e assicurazione.La rincorsa da brividi è avvenuta mercoledì in tardo pomeriggio, verso le 18, quando una pattuglia della polizia locale di Osimo si trovava in via Jesi a Padiglione per dei normali controlli col police control. Ma l’uomo è scappato raggiungendo anche i 130 km/h, ma, lungo la provinciale all'altezza del bivio per Cerretano, il fuggitivo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muretto rendendo la sua C3 inutilizzabile. A quel punto, mentre vigili urbani e carabinieri di Castelfidardo stavano arrivando sul posto, il conducente è stato fermato ed identificato dagli agenti di Osimo. La polizia locale gli ha verbalizzato una sanzione amministrativa di 8.395 euro per le svariate infrazioni commesse e lo ha denunciato all’autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.