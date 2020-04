Un sorriso nell’emergenza: Thor ha trovato famiglia. Il meticcio è stato adottato

OSIMO - Quando anche l’adozione di un meticcio dal canile porta sollievo in queste settimane di quarantena passate tra l’angoscia dei contagi che non si fermano e l’attesa di normalità. La bella notizia è arrivata ieri dal canile comunale di Osimo che Asso e i volontari hanno potuto mantenere aperto grazie anche all’aiuto della Protezione civile. Sono statidue operatori della protezione civile a portare ieri Thor, un meticcio di media taglia, nella sua nuova famiglia. «Amare gli animali domestici e prendersene cura è un nostro dovere. Da ieri - commenta il sindaco Pugnaloni- grazie al gruppo di protezione civile, Thor ha una famiglia che l’ha adottato.

Ad Osimo le persone infette erano a ieri 84, compresi i 14 ospiti del Buttari e la ventina tra pazienti e personale dell’ospedale, dove il focolaio era esploso la settimana scorsa in Medicina. Nella vicina Offagna i casi sono molto contenuti, a ieri solo 5 positivi e 10 persone in quarantena, «ma 4 dei contagiati hanno già superato abbondantemente il periodo di 20 giorni dall’inizio dell’isolamento. Per cui -ha detto ieri il sindaco Ezio Capitani- ad oggi ad Offagna ci sarebbe solo un caso positivo recente, che comunque ho contattato e sembra stia abbastanza bene».

Lunedì si era sparsa paura per la notizia diramata dalla Regione del primo decesso per Covid sotto la Rocca: «Era segnalato erroneamente sul portale della Regione che mi ha dato assicurazioni con tempestività. Il caso era scoppiato perché la gente lo ha correlato alla morte dell’unico offagnese delle ultime 48 ore, ma avrei dovuto avere un riscontro sulle quarantene e non mi risultava». Intanto Capitani ha scritto al direttore Area Vasta 2 della Asur, Giovanni Guidi, per far riaprire il centro prelievi di Offagna che è chiuso dal 3 aprile, chiedendo semmai di recapitare i referti tramite la farmacia comunale.

