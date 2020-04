Il cliente iper igienista spande alcol e manda in tilt l'unico bancomat del paese: banconote macchiate e inutilizzabili

GALLESE - Le precauzioni al tempo del coronavirus non sono mai troppe, ma qualche volta si esagera. E si combinano danni. Come è accaduto a Gallese (Viterbo) dove il bancomat delle Poste, l’unico presente in paese, è finito fuori uso.

LEGGI ANCHE:

Lavori in spiaggia, nei parchi o nei cantieri navali, per le Marche c'è il decreto: «Prepariamoci a ripartire»

Coronavirus, nel giorno record dei tamponi quelli positivi sono "solo" 79. Totale nelle Marche a 5.582

Sembra infatti che un cliente “maniaco” dell’igiene, o ossessianto dal coronavirus, prima di prelevare il contante ha pensato di utilizzare dell’alcool per disinfettare la tastiera dello sportello automatico. Risultato? Mandare in tilt i sensori elettronici sottostanti, oltre a far scattare l’allarme e la marchiature delle banconote con liquido indelebile, che entra in funzione in caso di furto.

Banconote quindi inutilizzabili e un bel guaio per le Poste e per l’intera comunità gallesina, che dopo la chiusura dell’unico sportello bancario in paese aveva un'unica strada per avere il contante a disposizione in qualsiasi minuto.

Va detto che il display del bancomat avvisa i clienti che è vietato utilizzare spray e simili per “sterilizzare “ la tastiera, ma l’avviso non è stato sufficiente a fermare l’incauto salutista. Che potrebbe non passarla liscia: Poste potrebbe risalirvi dalle telecamere che inquadrano l'area per sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA