Coronavirus, nel giorno record dei tamponi quelli positivi sono "solo" 79. Totale nelle Marche a 5.582/ La mappa interattiva del contagio in Italia

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, sono79 i nuovi positivi nelle Marche segnalati dall'aggiornamento quotidiano del Gores, a fronte di 1.107 tamponi effettuati. Si tratta del numero più alto di test mai effettuato in un giorno nel corso dell'epidemia, infatti la percentuale di positivi è la più bassa in assoluto: 7,1%. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 5.582 contagiati.

IERI 18 MORTI NELLE MARCHE

Emergenza Coronavirus nelle Marche, sono 13 i morti segnalati ieri, mercoledì 15 aprile, nella nostra regione, più altri 5 per cui è stata accertata solo ora la causa della morte. Tra le vittime anche Mirko Bertuccioli, uno dei fondatori dei Camillas, morto a soli 46 anni: non aveva altre patologie. Il totale dall'inizio del contagio sale a 764 morti.cDall'inizio dell'epidemia sono deceduti 485 uomini e 279 donne, con un'età media di 79,7 anni. Il 94,4% delle vittime non aveva altre patologie.

