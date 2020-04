Allarme alla Rsa Visintini: 13 i contagiati. «Dateci subito i dispositivi di protezione»

FALCONARA - Anche a Falconara si sono registrati i primi contagi nelle Rsa. Si tratta di 13 degenti del Visintini di Palombina Vecchia: 11 asintomatici, 2 in ospedale, dove è ricoverato un altro ospite in attesa di responso. Il sindaco Signorini ha preso contatti con il responsabile della struttura e si è attivata affinché possano arrivare al più presto dispositivi di protezione per personale e degenti. Ieri mattina ha contattato il presidente Ceriscioli affinché i dispositivi vengano forniti il prima possibile. Ma gli esponenti del Pd attaccano.

«Durante la commissione VI Servizi Sociali, in videoconferenza mercoledì 8 aprile, il sindaco affermava di non essere a conoscenza di casi positivi nelle strutture Casa Albergo Gerundini, Fondazione Don Gnocchi Bignamini e Istituto Visentini, ma ci risulta invece che nella stessa data le fosse giunta comunicazione attraverso pec, del numero di contagi già presenti all’interno della residenza Visentini. Ci chiediamo come sia possibile che il sindaco non ne fosse a conoscenza o non si fosse tenuta costantemente informata sulla situazione sanitaria in strutture così delicate».

«Non corrisponde assolutamente al vero quanto sostenuto dai consiglieri del Pd – replica il sindaco- a mezzogiorno dell’8 aprile, quando la Commissione si è riunita, non ero a conoscenza di contagi al Visintini. La comunicazione della situazione dei contagi da parte della Cooss Marche, che gestisce la Rsa, mi è stata inviata il 9 aprile, il giorno successivo alla Commissione. Tra l’altro la lettera della Cooss Marche in merito alla situazione del Visintini è arrivata in risposta a una esplicita richiesta del dirigente comunale dei Servizi sociali, che aveva scritto ai gestori delle strutture di ricovero degli anziani, Visintini e Gerundini. Ho successivamente reiterato la richiesta per estenderla anche al Bignamini».

Al Bignamini e Gerundini non risultano casi positivi. «Invece di lanciare accuse frettolose, con il risultato di fare brutta figura – afferma l’assessore al bilancio Raimondo Mondaini – gli esponenti del Pd dovrebbero dedicare il tempo a loro disposizione per approfondire gli argomenti di cui trattano». Gli esponenti del Pd denunciano anche i «troppi incarichi nelle mani del sindaco. Non è ragionevole pensare che in un momento così delicato, una sola persona sia responsabile dell’organizzazione scolastica, dei servizi sociali e della polizia urbana». «È del tutto fuori luogo il riferimento agli impegni scolastici che mi avrebbero distolto da altre priorità, - replica la Signorini -. Le scuole sono chiuse e tali incombenze non mi hanno mai distolto dai miei compiti di sindaco. In queste settimane l’amministrazione è stata in prima linea per sanificare strade, piazze e marciapiedi, per garantire servizi alle fasce più fragili, per attivare in tempi brevissimi l’erogazione di buoni spesa, per fornire alle famiglie le mascherine e per creare canali solidali a supporto dei soggetti in difficoltà».

