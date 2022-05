Vaiolo delle scimmie, il test sul caso sospetto nelle Marche esclude il contagio. La donna è tornata a casa

ANCONA - Non è vaiolo delle scimmie. A sciogliere ogni dubbio sul caso sospetto di Monkeypox oggetto di indagine nelle Marche il test eseguito nel tardo pomeriggio a Cesena.

La giovane cittadina italiana di origine straniera, residente a Loreto, era già stata dimessa in mattinata dalla clinica di malattie infettive dall'ospedale di Torrette, in quanto le lesioni sospette sono in via di guarigione. I campioni biologici sono stati inviati a Pievesestina, quando ormai era evidente che il reagente non sarebbe arrivato. La donna era stata ricoverata il 27 maggio con vescicole, febbre, difficoltà respiratoria e cefalea.

