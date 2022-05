Meteo Marche, oggi avviso di criticità per i temporali. Da domani torna il bello, ponte del 2 Giugno con il gran caldo

ANCONA - Ancora dodici ore di allerta meteo per temporali, poi l'arrivo del caldo torrido che contraddistinguerà il ponte del 2 Giugno. L'allerta di criticità meteo per i temporali è stato diffuso dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Marche e sarà valido fino alla mezzanotte di oggi 31 maggio 2022. Il bollino giallo che attiva la fase di attenzione che riguarda l'intero territorio regionale.

Partigiano, avvocato e senatore: si è spento Carlo Smuraglia. Era nato ad Ancona 99 anni fa, Anpi in lutto



La svolta meteo da domani con l'irrompere di un'altra ondata di caldo africano che proseguirà per tutta la settimana. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: «al Centrosud sole prevalente da giovedì 2 giugno al weekend del 4-5 compreso, sebbene i cieli potranno venire a tratti offuscati dal passaggio di nubi alte, del tutto innocue».

Covid, rimbalzo dei positivi: sono 547 nelle Marche. Ma cala l'incidenza, infetto "solo" un tampone su 5/ Il trend



Aggiunge Ferrara, «Il caldo africano diverrà via via più intenso giorno dopo giorno, con massime diffusamente superiori ai 30-32°C sulle aree interne: domenica 5 apice dell’ondata di caldo con punte di 36-38°C sulle zone interne del Sud (specie Sicilia, Calabria e Puglia), fino a 38-40°C in Sardegna, 34-36°C al Centro. Qualche grado in meno invece lungo le coste complici le brezze marine, ma con afa particolarmente accentuata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA