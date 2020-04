Si ribalta con il trattore e rischia di rimanere schiacciato: anziano in ospedale

SAN SEVERINO – Stava lavorando sul campo di sua proprietà, quando si è ribaltato il trattore che stava guidando su un tratto in discesa. È finito all'ospedale di Macerata un anziano del posto. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata, intorno alle 11, in località Marciano, nel Comune di San Severino.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, il trattore a bordo del quale stava lavorando l'anziano, 79 anni, si è ribaltato e l'uomo ha rischiato di rimanere schiacciato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo si trovava in un punto scosceso. In un primo momento era stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma per fortuna non è stato necessario il ricovero a Torrette.

