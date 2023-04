Controllo del centro storico e della periferia: serata tranquilla, 5 multe ad Osimo

OSIMO - Attenzione sempre massima: nella tarda serata di venerdì, a presidio costante dell’ordine e della sicurezza pubblica sia del centro storico che delle circostanti periferie di Osimo, un servizio è stato disposto con ordinanza dal Questore della Provincia di Ancona Dottor Cesare Capocasa: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri e a una pattuglia dedicata della Polizia Locale hanno proceduto ad un sinergico controllo del territorio interforze per evitare che durante gli svaghi del fine settimana si verificassero turbative per i residenti e gli avventori dei locali pubblici, e per contenere ogni intemperanza e gesto di inciviltà prima che sfociasse in episodi di “mala movida”.

L’attento pattugliamento svolto dagli operatori hanno impedito che sorgessero criticità di sorta: nel controllare i vari luoghi di aggregazione giovanile, gli agenti hanno in particolare evitato che si creassero assembramenti molesti ed il verificarsi di situazioni di degrado urbano vigilando attentamente anche onde impedire il consumo illecito di alcol da parte di minori, ovvero di droghe.

Ad ulteriore esito dell’articolato servizio di prevenzione e controllo, sono state identificate un centinaio di persone, tra cui 18 con pregiudizi di polizia, e nella concomitante attività di verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati monitorati 18 veicoli nonché contestate 5 sanzioni amministrative per altrettante violazioni al codice della strada.