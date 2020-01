Osimo, due compagni di scuola si ritrovano dopo 15 anni e scrivono la canzone virale sul web

OSIMO - Si ritrovano per caso dopo 15 anni, incidono un brano e spopolano su Youtube grazie a quella canzone che contiene una dedica a Luca Pezzolesi, il giovane sambiagese morto annegato l’anno scorso durante una vacanza a Ibiza. È la storia di Lorenzo Sturari e Christian Talevi, 21 anni, compagni di scuola elementare a San Biagio. I due si erano persi di vista fino a quando Lorenzo a settembre pubblica su Instagram una melodia struggente che gli ha realizzato il papà Sergio Sturari, titolare del Bar Life all’Aspio e dj di musica house. A quella melodia pubblicata da Lorenzo arriva subito un commento entusiasta di Christian. E così, dopo anni di lontananza, i due si rivedono per amore della musica. La canzone, chiamata “Quando tornerai”, è stata lanciata 16 gennaio su Youtube e Spotify. «In dieci giorni - dicono Lorenzo e Christian - abbiamo avuto 10mila visualizzazioni, un successo impensabile. Ora stiamo definendo una prima uscita pubblica a inizio febbraio a Castelfidardo. La canzone parte con la nostalgia e la malinconia ma finisce con un augurio positivo, quello di riprendere in mano la vita». © RIPRODUZIONE RISERVATA