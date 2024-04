ASCOLI Luigi Coccia trionfa al 19° Festival della canzone ascolana, andato in scena in un gremito teatro Ventidio Basso. Classe 1975, ascolano, di professione infermiere, è conosciuto anche per la sua somiglianza ad Alessandro Borghese. “Te vogghie fa ‘nnamerà” è il brano vincitore che si è aggiudicato anche il “Premio Bruno Ferretti”, come miglior testo, ad opera di Carlo Spurio. Piazza d’onore per “I ragazzi della cantina” con “Come tira sta cantina”. Bronzo per Roberto Cruciani e la sua “Ascule miè domilaciente”.

APPROFONDIMENTI L'INAUGURAZIONE Ascoli, corso Trieste finalmente riaperto: si transita solo nella fascia diurna IL CONSIGLIO Riscatto dalla Saba, nasce la società “Ascoli Parcheggi”: un nuovo ente a maggioranza pubblica gestirà la sosta a pagamento

Il “Premio Ivan Graziani” è andato ad Angelo Carestia, uno degli ospiti. Il Festival, ideato da Giovanni Travaglini, è stato organizzato e condotto da Gabriele Brandozzi. Con lui sul palco Ilaria Buccheri e il rapper ascolano Flavius che si è esibito anche come ospite insieme a Valentina Manni, Piceni Pizzicati, Magda White, Giorgia De Santis Desagio, Lorenzo Zucchetti e Marta Giannelli. Le canzoni in gara sono state presentate da dieci donne che hanno lanciato un messaggio contro i femminicidi. Premiato l’ascolano Francesco Ceci, iridato di ciclismo paralimpico.