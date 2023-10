Beatles, la nuova canzone Now and Then uscirà il 2 novembre: ecco come sono riusciti a far cantare di nuovo John Lennon

C'è una nuova canzone dei Beatles, si intitola Now And Then ed è l'ultima canzone dei Beatles, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e ora finalmente finita da Paul e Ringo oltre quattro decadi dopo.

Nuova canzone dei Beatles in uscita: si intitola Now and Then

Uscirà in contemporanea mondiale alle ore 15.00 (ora italiana) di giovedì 2 novembre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Il doppio lato A del singolo associa l'ultima canzone dei Beatles alla prima: il singolo UK di debutto della band del 1962, «Love Me Do».

Entrambi i brani sono stati mixati in stereo e Dolby Atmos mentre la copertina originale è stata realizzata dal rinomato artista Ed Ruscha. Il nuovo videoclip musicale di «Now And Then» debutterà venerdì 3 novembre.

Un film documentario della durata di 12 minuti, « Now And Then - The Last Beatles Song», scritto e diretto da Oliver Murray avrà la sua première il 1° novembre. Sarà inoltre caricato sul canale ufficiale YouTube dei Beatles alle ore 20.30 (ora italiana).

Il commovente corto racconta la storia dietro l'ultima canzone dei Beatles, attraverso materiale video esclusivo e parti commentate da Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.

Ecco come è stato possibile incidere il brano: grazie all'Intelligenza artificiale

Il software sviluppato per il documentario di Peter Jackson Get Back è stato utilizzato per separare la voce di Lennon da un nastro demo che ha lasciato a Paul McCartney.

«Era lì, la voce di John, cristallina», Paul McCartney ha detto in una dichiarazione. Now and Then è stata scritta e cantato da John Lennon alla fine degli anni '70 nella sua casa nel Dakota building a New York City.

Mentre le ultime canzoni sono state completate da McCartney, Ringo Starr e George Harrison e pubblicate come singoli come parte del progetto Beatles Anthology. Più di un quarto di secolo dopo, Jackson utilizzò un software assistito dall'IA per de-mixare l'audio originale dal filmato di Michael Lindsay-Hogg del 1970 dei Beatles che registravano il loro album finale, Let It Be, per isolare strumenti, voci e conversazioni, e ha trasformato l'audio e le immagini nella serie di documentari Get Back.

McCartney e Starr hanno prodotto nuove parti per la canzone, che include parti di chitarra registrate da Harrison nel 1995 e un arrangiamento d'archi scritto da McCartney, Giles Martin e Ben Foster. Le voci delle registrazioni originali di Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby e Because sono state inserite nella nuova canzone.

Nel mese di giugno, McCartney ha detto alla BBC Radio 4 che l'intelligenza artificiale era stata utilizzata per "districare" la voce di Lennon da una registrazione su cassetta. «Siamo stati in grado di prendere la voce di John e farla pura attraverso questa AI», ha detto. «Speriamo che vi piaccia tanto quanto piace a noi», ha aggiunto.