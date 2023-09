Natalia Paragoni balla con la figlia: «Yellow Submarine la sa a memoria». Ma la gaffe sui Beatles non passa inosservata

Natalia Paragoni, mamma da poche settimane, ha confessato che la figlia Ginevra è un'amante della musica, ma nel farlo ha fatto una gaffe che non è passata inosservata. L'influencer, reduce dalla Milano Fashion Week, si è mostrata mentre si concedeva de tempo con la sua bambina, mentre ballava con lei sulle note di una canzone dei Beatles. La Paragoni ha ammesso che Ginevra ama molto il gruppo musicale, ma non è sfuggito il modo in cui lo ha scritto.

La gaffe

«La signorina Ginevra è amante dei Bitols». Il nome del gruppo musicale britannico, fondato a Liverpool nel 1960 e attivo fino al 1970, composto da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, è ben diverso.

A tutti è sembrato chiaro che Natalia abbia scritto il nome Beatles così come si pronuncia, non tenendo conto invece della diversità tra parlato e scritto nella lingua inglese. Poi aggiunge: «Ormai Yellow Submarine la sa a memoria».

Diversi followers hanno notato il dettaglio, ma la Paragoni non ha voluto replicare. Di solito attenta alle polemiche e alle critiche dei fan, questa volta probabilmente ha deciso di sorvolare. Che si tratti di una deifallance o solo di un errore di battitura non è dato saperlo. Resta il fatto che la giovane mamma si mostra sempre più insieme alla piccola sui social, anche in teneri momenti di intimità, come quello della storia.