I due figli d'arte e la foto i loro genitori insieme hanno fatto grandi cose. Chi sono?

Unscattato in compagnia di una chitarra acustica e postato poi su: è bastato questo per mandare in estasi decine di migliaia di utenti. Già, perché questi due uomini, poco più che quarantenni, sono due '' i cui genitori, insieme, hanno fatto cose straordinarie. Li riconoscete? Lacon i loro, d'altronde, è notevole...Non riuscite a capire chi siano? Vi diamo alcuni indizi: l'uomo barbuto e con gli occhiali ha 42 anni ed è nato dall'unione tra un uomo inglese e una donna giapponese, mentre l'altro uomo ha due anni in meno ed è nato da padre inglese e madre statunitense.Ora tutto dovrebbe essere un po' più chiaro: i personaggi in foto sono, figlio di John e Yoko Ono, e, figlio di Paul e Linda Eastman. Entrambi hanno deciso di seguire le orme dei genitori, che insieme avevano dato vita ad uno dei gruppi più leggendari della storia, i Beatles. Vedere i figli diinsieme, intenti a suonare una chitarra in mezzo alla natura, ha mandato in estasi i fan dei Beatles di ogni età, ma soprattutto i più attempati.