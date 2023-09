Natalia Paragoni, la figlia Ginevra e la reazione al primo vaccino: «Sta male, piange come non mai»

Natalia Paragoni ha raccontato ai suoi follower che la figlia Ginevra sta molto male. La piccola è nata il 21 luglio della scorsa estate e sta affrontando i primi momenti delicati. La mamma Natalia è sempre al fianco della figlia, nonostante gli impegni della Milano Fashion Week l'abbiano tenuta lontana qualche ora.

Ma cosa sta succedendo a Ginevra nelle ultime ore? La preoccupazione di Natalia Paragoni cresce.

Natalia Paragoni e la preoccupazione per Ginevra

Natalia Paragoni ha condiviso sul suo canale broadcast di Instagram un aggiornamento sullo stato di salute della piccola Ginevra, il giorno del primo vaccino. La piccola è stata molto coraggiosa, mentre mamma Naty era sull'orlo del pianto. Purtroppo, una volta tornate a casala figlia ha avuto le prime reazioni al vaccino: «Piange come non mai, ma non per il latte, né febbre. Penso che le facciano male le gambe dove ha fatto le punture».

Per Natalia è la prima volta che affronta una situazione del genere e la paura di sbagliare è alle stelle, ma sicuramente con l'aiuto dei suoi parenti e di chi le sta vicino, riuscirà a capire immediatamente come si sente la piccola Ginevra e i suoi malesseri.