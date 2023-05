Natalia Paragoni nuda con il pancione: il dettaglio notato dai fan a poche settimane dal parto

Natalia Paragoni sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua vita. Tra pochi mesi è prevista la nascita della sua prima bambina, avuta con il compagno Andrea Zelletta, conosciuto nel programma dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne. I due sono una coppia molto affiatata e sui social non mancano le storie in cui mostrano i preparativi per l'arrivo della nascitura.

Natalia Paragoni, in queste ultime ore è impegnata in uno studio fotografico dove sta scattando le fotografie con il pancione: l'influencer si è mostrata sulle storie Instagram nel backstage, di fronte alla postazione di trucco completamente nuda, con il braccio a coprirle il seno.

Ma i fan hanno notato un ulteriore dettaglio: Natalia ha cambiato look per l'occasione.

Il cambio look di Natalia Paragoni

Uno dei tratti distintivi di Natalia Paragoni durante il dating show era la sua folta lunga chioma bionda, che la ragazza ha deciso di tagliare in un caschetto particolare, il bob lungo. Ma per l'occasione così importante, il servizio fotografico con il pancione poco prima dell'arrivo della bambina, l'influencer ha deciso di ritornare alla sua iconica chioma, facendo sognare i fan che hanno sempre amato questo look che la rendeva unica.