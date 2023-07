Natalia Paragoni nuda con il pancione, lo scatto senza veli della neo mamma fa scattare la bufera sui social: «Depravata. Senza pudore»

Natalia Paragoni ha partito da qualche giorno e già è al centro delle polemiche. La piccola Ginevra, figlia di Andrea Zelletta, è venuta alla luce lo scorso 20 luglio, e per l'influencer questa è un'esperienza tutta nuova. Si è confidata con i suoi follower su Instagram mostrandosi vulnerabile e parlando delle sue paure di questo momento. «Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai». Un periodo sicuramente carico di emozioni quello che sta attraversando l'ex di Uomini e Donne.

Natalia Paragoni sommersa dalle critiche

Nessuna foto della neonata è stata ancora messa dai genitori, ma nelle scorse ore Natalia ha voluto condividere con i fan degli scatti "artistici" che la mostrano completamente nuda pochi giorni prima del parto. Le fotografie, seppur molto belle, hanno spaccato i follower: c’è chi ha apprezzato le immagini, e chi invece si è scaglaito con ferocia contro la Paragoni classificandola come opportunista a caccia di like.

Lo scatto della discordia

In pochi minuti dal post si è scatenato l'inferno.