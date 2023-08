Natalia Paragoni e il riposino di Ginevra: «Mi sto addormentando io al posto suo»

Natalia Paragoni è diventata mamma della sua piccola Ginevra da qualche settimana e, quasi ogni giorno, posta storie, foto o reel insieme alla sua bambina. L'influencer ha più volte raccontato ai suoi follower quanto sia complicato e, allo stesso tempo, meraviglioso essere mamma e che, comunque sia, lei e il compagno Andrea Zelletta sono stati molto fortunati dato che Ginevra è molto tranquilla. Nell'ultimo video pubblicato, Natalia sta cercando di fare addormentare la piccola.

Natalia Paragoni è seduta sul letto, davanti a lei c'è la sua piccola Ginevra, il visetto coperto da un cuore bianco. L'influencer sta cercando di farle fare il riposino pomeridiano ma la bambina, nonostante non pianga, sembra proprio non volerne sapere. Quindi, la giovane mamma, un po' provata, scrive: «Mi sto addormentando io al posto suo», poi, aggiunge: «Comunque domenica si parte. Primo viaggio di Ginevra».

Natalia non ha svelato ai suoi fan dove andrà insieme alla famiglia, anche se, tutti credono si possano dirigere in Puglia dai parenti di Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni ha, recentemente, raccontato ai suoi fan di come il primo periodo con Ginevra non sia stato proprio semplice.

L'influencer ha semplicemente spiegato che doveva abituarsi alla sua nuova vita, al fatto di avere una responsabilità così grande, ovvero quella di essere mamma. L'ex volto di Uomini e Donne ha, però, aggiunto di essere felicissima e di non riuscire a staccarsi dalla sua bambina.