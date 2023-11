Mahmood, ecco la sua "Cockatil d'amore" che ha fatto infuriare Cristiano Malgioglio

Mahmood ha pubblicato il nuovo singolo "Cocktail d'amore"oggi 3 novembre su radio e piattaforme digitali. La canzone, scritta dallo stesso Mahmood e prodotta da Dardust, è una ballad malinconica che esplora i ricordi di una relazione, dai momenti più semplici ai viaggi, passando per le aspettative e i desideri ormai offuscati dai rimpianti. La copertina del brano è stata realizzata dal visual artist e fotografo Frederik Heyman, noto per il suo stile surrealista utilizzando la tecnologia 3D, collaboratore di celebrità internazionali. Nel periodo aprile-maggio 2024, Mahmood intraprenderà un tour europeo con 16 date, esibendosi nei principali club di 10 Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, concludendo con una tappa italiana al Fabrique di Milano il 17 maggio 2024.

Mahmood e la polemica con Cristiano Malgioglio

«Sono arrabbiato.Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola "Cocktail d'amore". Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo». Cristiano Malgioglio era stato segnalato come "furioso" durante l'intervista al telefono dalla capitale turca con l'Adnkronos. «Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi 'Nel blu dipinto di blù. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia», conclude Malgioglio, che in queste settimane si gode il successo di un altro suo brano senza tempo "Amore Amore Amore" remixato da Mark Ronson.