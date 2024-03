«L’amore per lei è maggioranza nel Parlamento del Cuore di lui e alla ragione non resta che accomodarsi sui banchi dell’opposizione». Con queste parole, nel corso del contest “Una voce per San Marino”, Francesco Biggio ha introdotto l’esecuzione del brano del gruppo ascolano “La Rua”, in gara per accedere all’Eurovision Song Contest. Un incipit folgorante, voluto per capire la genesi del brano, classificatosi terzo e che si è aggiudicato il premio Febal come il più radiofonico.

L’uscita

Dopo la vetrina della scorsa settimana il pezzo è uscito in radio. Il testo evidenzia come il cervello non possa non cedere il posto ai sentimenti. «Sì, “Governo del Cuore” è fuori, su tutte le piattaforme», esordisce Daniele Incicco che, pur non nascondendo un briciolo di delusione per non aver agguantato il titolo, appare raggiante per le manifestazioni di apprezzamento ricevute, sia da parte del pubblico che degli addetti ai lavori. «Grazie per i tantissimi messaggi da parte di tutti: per alcuni di voi meritavamo la vittoria, ma per me ne abbiamo già avute tante di vittorie», spiega il frontman del gruppo musicale folk-pop, formato anche da Nascor Fischietti e Alessandro Mariani, tornato a nuova vita artistica dopo un periodo di riflessione e ora in uno stato di grande energia, grazie ad un brano che vede la produzione e la firma di Dardust, alias Dario Faini.

Il ruolo di Dardust

È stato lui, il potente music-maker reduce dal pezzo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, “La Noia” di Angelina Mango, ad aver puntato sin dall’inizio sulla carriera de “La Rua”, band nata nel 2009 ad Ascoli e che nel 2013, dopo essere stata tra i primi 30 nomi di artisti più votati nel contest “Sanremo Social”, arrivò ad aprire l’unica data italiana del tour degli Imagine Dragons a Milano. Per poi partecipare a “Tu si que vales” e ad “Amici di Maria De Filippi” e incidere canzoni quali “Sull’orlo di una crisi d’amore”, “Tutta la vita questa vita”, “Non sono positivo alla normalità” fino a “Periodo di merda”, uscita lo scorso dicembre. A proposito della nuovissima fatica, Daniele Incicco, che ne è anche co-autore, evidenzia che «“Governo del Cuore” parla dell’esigenza di lasciare che la follia dell’innamoramento prenda il sopravvento, raccontando l’opposizione tra la lucidità della ragione e la ribellione dell’affetto, narrando di un viaggio attraverso l’irrazionalità ed il caos emotivo che ci travolge quando perdiamo il controllo della nostra guida interiore». E ancora: «È un brano nato in uno di quei momenti in cui conoscere una persona ti fa perdere il controllo sulla tua vita», spiega, sottolineando che il pezzo rappresenta un diverso step artistico della band, volto a sperimentare un nuovo mondo sonoro basato su un’esperienza reale.

La nobiltà delle battaglie

E in merito alla mancata vittoria, Daniele Incicco ribadisce: «Sono convinto che ogni artista porti sul palco una storia di vita per cui merita di vincere: il risultato che abbiamo ottenuto non toglie nobiltà alle nostre battaglie».