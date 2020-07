Per le brioches surgelate denunciato un barista: le vendeva come prodotti freschi di pasticceria

OSIMO - Un bar della periferia osimana vendeva brioches e salatini vecchi spacciandoli invece per nuovi. Finisce così nei guai il titolare, un 44enne osimano che risulta celibe e già con piccoli precedenti. Il suo bar, che si trova in una frazione di Osimo ed è molto frequentato, sia per la colazione ma anche per gli aperitivi serali e per la pizza d’asporto, è stato oggetto di un sopralluogo nei giorni scorsi dei carabinieri della stazione di Osimo. Al termine delle verifiche, sorte dopo alcune segnalazioni, sarebbe emerso che il titolare teneva brioches surgelate in cattivo stato di conservazione e le vendeva, invece, come prodotti freschi di pasticceria.

Così il titolare del noto bar osimano è stato denunciato per tentata frode nell’esercizio del commercio, ovvero per violazione degli articoli 56 e 515 codice penale che parlano di vendita a un cliente di prodotti che per provenienza e qualità è diversa da quella dichiarata o pattuita.

La denuncia è scattata anche per detenzione per la somministrazione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Secondo i militari tenendo brioches surgelate in cattivo stato di conservazione il bar avrebbe violato la Legge 283 del 1962 che disciplina la questione igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Il barista respinge le accuse.

