Schianto sulla strada tra Osimo e Ancona, motociclista muore sul colpo

OSIMO - Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato alle 17.30 di oggi 4 maggio sulla strada che da Osimo conduce ad Ancona. Il motociclista stava percorrendo via Ancona, in direzione del capoluogo, quando è entrato in collisione con un furgone che stava uscendo da via San Biagio.

Ancora da accertare le cause che sono al vaglio della polizia locale di Osimo, accorsa sul posto con l'ambulanza della Croce Rossa di Osimo, allertata dalla centrale operativa del 118, e ai vigili del fuoco del disttacamento di Osimo. Per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto, accertamenti che hanno portato alla chiusura della strada, molto trafficata a quets'ora, con il traffico che è andato in tilt.

18:10

