Schianto tra due auto, una si ribalta e finisce in un campo. Quattro feriti, uno portato all'ospedale dall'eliambulanza

FILOTTRANO - Quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina a Filottrano, in via Imbrecciata, lungo la Sp362. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate e una è finita nel campo adiacente alla carreggiata, dopo essersi ribaltata. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'eliambulanza e i vigili del fuoco di Osimo con l'autobotte e un mezzo 4x4 che hanno collaborato con i sanitari per estrarre i feriti. Uno di questi è stato portato a Torrette in volo, in codice rosso. Gli altri tre feriti sono stati accompagnati all'ospedale in codice giallo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e la zona dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

