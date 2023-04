Omicidio Matteuzzi, Padovani sedato in carcere: potrebbe in una struttura di Piacenza, prima udienza a rischio

SENIGALLIA - Giovanni Padovani, il 28enne di Senigallia accusato dell’omicidio pluriaggravato (oltre che di stalking e premeditazione) della ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56 anni, lo scorso 23 agosto, è tornato nel carcere della Dozza ma dalla cella è stato trasferito nell'infermeria in stato di pesante sedazione.

La prima udienza potrebbe slittare

Nelle ultime settimane era stato spostato a Piacenza per essere sottoposto a valutazioni ed esami psichiatrici. Al suo ritono nella casa circondariale bolognese è stato colpito da una crisi con rischio alto di autolesione e gesti estremi. In settimana dovrebbe essere trasferito in una struttura sanitaria psichiatrica di Reggio Emilia. Ricordiamo che la prima udienza è già stata calendarizzata per il 4 maggio. La data, ora, potrebbe slittare alla luce di un quadro clinico altamente instabile.