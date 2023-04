Omicidio Matteuzzi, il legale di Padovani vuole Maria De Filippi sul banco dei testimoni

Maria De Filippi sul banco dei testimoni. La difesa di Giovanni Padovani, il 27enne calciatore-modello che il 23 agosto 2022 ha ucciso l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, tenta la carta a sorpresa per cercare di dimostrare in Corte d'Assise che l'omicidio non era premeditato.

Voleva partecipare alle selezioni del programma

Il nome della conduttrice risulta nella lista dei testi depositata da Gabriele Bordoni, il legale difensore di Padovani. Il calciatore, infatti, avrebbe avuto dei contatti con la direzione del programma fino al giorno dell'omicidio per dare dispobilità a partecipare alle preselezione del programma di Canale 5. Questo, a suo dire, dimostrerebbe come l'uomo avesse un orizzonte temporale più ampio e dei programmi per il futuro.