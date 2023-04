Ramon Agnelli è l'eliminato del sesto serale di Amici 22 andato in onda sabato 22 aprile. Il ballerino è stato battuto da Cricca, il cantante però non è ben visto dal pubblico dei social che non perde occasione per criticarlo.

Amici 22, Ramon eliminato con sorpresa. I social contro Cricca «Non ce ne liberiamo più»

Ramon eliminato

Dopo aver battuto Federica, Ramon non supera il ballottaggio contro Cricca. Come sempre l'esito è stato svelato con i ragazzi in casetta, e poichè la scorsa settimana il ballerino aveva già detto tutto Maria De Filippi invita i due allievi a parlare l'uno dell'altro

Ramon, prima di conoscere l'esito, sembra già rassegnato: «Hai più bisogno tu di stare qui di me». «Ramon - spiega Cricca - è stata la persona che mi è stata più vicina di tutti. Nonostante abbia tanto bisogno degli altri è quello che sta più vicino a tutti e credo che questo posto gli abbia fatto bene. Non sei uno contro il mondo, venedo qui è come se fossi rinato e io fuori da qui ci sono e come me tanti altri. All'inizio mi stava antipatico».

Ramon: «Cricca è una persona che ho scoperto col tempo, è stato indispensabile qui dentro perchè c'è sempre stato. Mi ha sempre ascoltato, consigliato, è un ragazzo unico, fuori di qui gliel'ho sempre detto, spero di contonuare questa grande amicizia, di viverci come le persone normali. E' una persona che mi fa bene e mi fa stare bene».

La sorpresa

Ramon è eliminato, per lui però arriva una bellissima sorpresa. Il Complexions Contemporary Ballet di New York gli ha offerto al ballerino un contratto di sei mesi.

Social contro Cricca

E mentre Ramon cìuò consolarsi non va altrettanto bene per Cricca che è attaccato duramente sui social. Il cantante, nella quinta puntata del serale aveva avuto una crisi di pianto tale da costringere la De Filippi a interrompere il programma, per i social sarebbe dovuto essere eliminato già da tempo. C'è chi scrive su Twitter «Non ce ne liberiamo più» e chi si indigna ritenendo ingiusto l'addio del ballerino della Celentano.