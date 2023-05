Rudy Zerbi a Verissimo, il nuovo amore: «Sto ricominciando a sentire le farfalle nello stomaco»

Rudy Zerbi, ospite a Verissimo ha parlato di un nuovo amore nella sua vita. Durante l'intervista negli studi Mediaset con Silvia Toffanin, ha mostrato una sensibilità alla quale il suo pubblico non è abituato. Figli, famiglia e il rapporto con sua mamma e il compagno Giorgio, sono gli argomenti al centro dell'intervista nella quale si apre completamente. Non trattiene le lacrime e confessa a Silvia: «I figli sono di chi se li cresce, non di chi li fa». Poi però l'indiscrezione su una presunta nuova storia amorosa. Vediamo cosa ha detto.

Rudy Zerbi e la famiglia

«Giorgio mi ha fatto da padre. I figli non sono di chi li fa, ma di chi se li cresce», afferma Rudy Zerbi riferendosi al compagno della mamma al quale è legatissimo e che lo ha cresciuto come fosse un figlio biologico.

Da lui, afferma di aver imparato a donare amore e l'importanza di essere presente per i propri figli, cosa che anche il produttore radiofonico cerca di fare con i suoi.

«Siamo una famiglia allargatissima - afferma Rudy Zerbi a Verissimo -. L'unico rimpianto che ho è quello di non aver potuto dare a tutti la spensieratezza dei miei 20 anni o la seriosità che ho oggi. Ma con le rispettive mamme andiamo tutti d'accordo e questa è una cosa bellissima».

Nuovo amore per Rudy Zerby

Silvia Toffanin non riesce a trattenersi dal chiedere a Zerbi come sia la sua attuale situazione amorosa. Il prof di Amici, con un po' di imbarazzo, ma visibilmente felice afferma: «Forse qualcosa c'è. Diciamo che ho ricominciato a sentire le farfalle nello stomaco». Chi sarà mai la nuova fiamma di Rudy Zerbi?