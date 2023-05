Bella Thorne si sposa (forse). Quanto costa l'anello di fidanzamento da 10 carati

Bella Thorne si sposa e, questa volta, potrebbe essere quella definitiva. La giovane cantante americana ha ritrovato l'amore un anno dopo la rottura con il cantante italiano Benjamin Mascolo, seguita poco dopo la super festa di fidanzamento. Ma adesso l'attrice è apparsa più felice che mai accanto al suo nuovo compagno, l'imprenditore americano Mark Emms. La coppia si è conosciuta ad un party esclusivo a casa della loro amica in comune, la modella Cara Delevigne, ed è stato amore a prima vista. Ieri l'imprenditore americano ha deciso di chiedere a Bella Thorne di diventare sua moglie, a casa dell'attrice, condividendo un momento molto romantico e semplice. I due hanno, poi, postato una foto sui social per annunciare il loro fidanzamento ufficiale e rendere partecipi i loro follower del momento magico che hanno vissuto. I fan, però, sono rimasti impressionati da un dettaglio in particolare.

Quanto costa l'anello di fidanzamento

Bella Thorne ha pubblicato le foto del fidanzamento con l'imprenditore americano Mark Emms e i fan non riuscivano a distogliere gli occhi dall'anello che l'attrice americana aveva all'anulare.

Si tratta di un diamante da 10 carati con taglio a smeraldo, contornato da piccole pietre preziose. Il costo dell'anello rimane ancora un segreto, ma il prezzo del singolo diamante si aggirerebbe intorno ai 100mila euro.

Un anello incredibile che mostra la devozione dell'imprenditore verso la sua futura moglie, d'altronde i diamanti sono i migliori amici delle donne, come diceva Marylin Monroe.