Paola Turani, «passi poco tempo con tuo figlio»: lei risponde così alle accuse social

Paola Turani tra critiche e curiosità ha risposto a una serie di domande da parte dei suoi follower. In queste ore, infatti, la modella da 2milioni di follower si è aperta su maternità e ritocchini estetici che la riguardano, commentando, inoltre, un hater che si è scagliato contro di lei. «Ci sono abituata, ci vuole più rispetto», scrive a chi le chiede come fa a sopportare i commenti negativi. Ma vediamo cosa ha detto l'influencer.

Paola Turani: «Ci vuole rispetto»

«Questo è un chiaro esempio di odio sui social», scrive la modella Paola Turani in riferimento ad uno dei tanti commenti spiacevoli che riceve sui social quotidianamente.

Nello specifico, però, il commento in questione riguardava la sua vita privata e il modo in cui gestisce il suo tempo con suo figlio Enea: «Di suo marito manco mezza traccia, il bimbo cresce e lei è presa dalle foto, trucco, parrucco, le pose, gli agriturismi, ma come si fa a lasciarlo così tanto tempo ad altri...

E menomale che erano anni che provavano ad averlo», tuona così uno degli hater sotto una foto.

La modella, oltre a commentare la vicenda, ha poi deciso di rispondere a tutte le cuoristà che i suoi fan hanno su di lei e sulla sua vita privata.

Proprio in questa circostanza ha avuto l'occasione di parlare di maternità: «Enea ha bisogno di attenzioni. Voglio concentrarmi su di lui ancora per un po' - risponde a chi le chiede quando farà il prossimo figlio -. Poi non so se tra tre mesi o due anni ci verrà la voglia di dare un fratellino o una sorellina a Enea. Per chi sa la nostra storia, sa che siamo stati già tanto fortunati ad aver avuto lui».

Per quanto riguarda invece i suoi segreti di bellezza, Paola Turani non ha avuto problemi nel raccontare ai suoi follower di essersi sottoposta a qualche trattamento specifico: «Biorivitalizzazione nella zone delle guance e degli zigomi, mentre il botox ne faccio poco, solo intorno all'occhio. Ho la pelle della fronte tirtissima, invece, perché quando parlo tendo a tenerla ferma, ma non ho mai fotto botox alla fronte», conclude su Instagram.