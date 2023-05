Amici, quattro allievi positivi al Covid: ecco chi sono. E sulla data della semifinale è giallo

La semifinale di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, non si registrerà più il 4 maggio a causa degli allievi che sono stati contagiati dal Covid-19. Dopo l'indiscrezione di Dagospia che ha annunciato due giorni fa la presenza di due allievi positivi al Covid in casetta, si è aggiunta quella di Mirella Dosi, giornalista che ha commentato su Facebook l'accaduto. «I numeri salgono: al momento 4 ragazzi e 10 tecnici», ha scritto.

Chi sono gli allievi di Amici positivi al Covid

Nel daytime di oggi il pubblico ha potuto notare chi sono i quattro allievi positivi. Si tratterebbe di: Angelina Mango, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola e Aaron Cenere. In una clip in cui hanno mostrato il parere dei giornalisti sui singoli allievi della scuola si svelano i nomi di chi è in quarantena. A causa della positività, non era certa la registrazione della semifinale del programma. Per questo motivo era stata pensata la versione in diretta della puntata, ma date le condizioni precarie della situazione Covid è ufficiale la decisione di procedere con la registrazione. Sulla data però non si hanno ancora informazioni certe a riguardo. Quando sarà fissata la data certa per la semifinale? Non ci resta che aspettare.