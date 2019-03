Oggi l’ultimo saluto all’ex carabiniere Dante Barucca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Saranno in tanti, anche da Senigallia, i carabinieri che oggi si riuniranno nella chiesa di Brugnetto per dare l’ultimo saluto a Dante Barucca, venuto a mancare all’età di 75 anni. E’ deceduto mercoledì nella propria abitazione di via Borghetto a Brugnetto di Trecastelli. La sezione senigalliese dell’Associazione nazionale carabinieri, di cui era socio, ha voluto ricordare l’ex militare con un manifesto di cordoglio e parteciperà oggi alla funzione che si terrà alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo di Brugnetto. Dante Barucca lascia la moglie Fiorella, i figli Roberta e Luca, il genero Antonio, la nuora Irene, i nipoti Andrea, Edoardo, Federico ed Eugenia oltre alle sorelle Rita e Alfia.