Gimbo d’oro si gode le vacanze nelle spiagge del Conero, sempre più meta dei vip dello sport

NUMANA - Da Gimbo Tamberi al Italo Galbiati, gli assi dello sport di oggi e di ieri ospiti vip sulla spiaggia di Numana. È il consigliere regionale della Lega Mirko Bilò a fare incetta di campioni.

Ieri su Facebook prima ha postato una foto con Gianmarco Tamberi, che si gode le meritatissime vacanze sotto il Conero dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Poi è stata la volta della foto scattata con Italo Galbiati, in vacanza con sua moglie, habitué di Numana da oltre 30 anni. Da giocatore ha vestito le maglie di Inter, Reggina, Lecco e Como, mentre da allenatore la sua carriera si è legata per molto tempo ai colori rossoneri del Milan. Galbiati nei primi anni 80 ha allenato il Diavolo come primo allenatore, poi diventò assistente di fiducia di Fabio Capello. Numana continua ad accogliere le star dello sport.

