Ciak si gira a Numana Sul set de "Il gatto e la luna": con Maria Grazia Cucinotta

NUMANA Estate sempre più da copertina per Numana e la riviera del Conero. Su Facebook il sindaco Gianluigi Tombolini e il titolare della Torre Gianluca Balducci postano foto e notizia: anche il ristorante La Torre scelto come location per girare una scena del film: “Il gatto e la luna”, con la splendida Maria Grazia Cucinotta.Scene del film sono state girate anche all’abbazia San Pietro, vicino all’Hotel Monteconero. Nella troupe il regista Roberto Lippolis e il direttore della fotografia Nino Celeste. Set anche a Osimo.