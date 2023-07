FALCONARA Uno spettacolo da sogno, con la danza delle fontane di luce davanti alla spiaggia libera, di fronte al sottopasso di via Goito, che illumineranno tutto il litorale e la Notte Bianca dei Desideri, evento molto atteso, domani sera, e patrocinato dal consiglio regionale. L’effetto luminoso si alzerà fino a 30 metri di altezza, con getti d’acqua, luci, fuoco naturale e musica, per un intrattenimento che durerà circa un’ora ed è inedito per la città. Le fontane danzanti hanno stupito e meravigliato anche gli spettatori di Dubai. L’aspetto più affascinante del concerto è senza dubbio la sincronizzazione: i getti d’acqua potranno partire simultaneamente o creare movimenti particolari sulla base di una traccia musicale.

Gli effetti speciali

Acqua e musica procederanno all’unisono con le luci e tutto sarà posizionato all’interno di una grande vasca lunga 10 metri e a pelo d’acqua. Il tutto abbinato ad altri importanti effetti come il fuoco naturale. Giochi d’acqua, fuoco naturale, musica ed innovazioni tecnologiche prese in prestito dalla cinematografia: sono questi gli ingredienti che riusciranno a strabiliare il pubblico. «Prosegue la tradizione della Notte Bianca dei Desideri di Falconara - dice l’assessore al Turismo, Marco Giacanella - che da sempre ha il merito di essere innovativa e attrattiva, a partire dalle prime edizioni con il lancio delle lanterne. Quest’anno proponiamo uno spettacolo assolutamente nuovo, che confidiamo possa attrarre cittadini dai comuni limitrofi e intrattenerli con effetti fuori dell’ordinario. A nome del Comune di Falconara ringrazio il consiglio regionale delle Marche e il presidente Dino Latini per il patrocinio concesso. Anche questo appuntamento - prosegue Giacanella - dimostra l’attenzione dell’amministrazione comunale per il nostro litorale e per gli operatori balneari, con i quali collaboriamo da tempo e che siamo convinti possano dare il loro contributo promuovendo l’evento e offrendo proposte legate alla serata, complementari allo spettacolo principale».

Il dress code

Lo spettacolo delle fontane prenderà avvio alle ore 22, ma già dalla serata tutti sono invitati in spiaggia, per cenare in uno dei ristoranti in riva al mare o sotto l’ombrellone, in attesa del conto alla rovescia. I partecipanti alla Notte Bianca dei Desideri sono invitati a indossare capi d’abbigliamento di colore bianco, per sottolineare la coralità dell’evento.