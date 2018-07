Sorpresi a rubare all'alba al Naomi: scattano le manette per due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - I Carabinieri della Compagnia di Senigallia all’alba di oggi hanno arrestato due persone per concorso in furto aggravato ai danni di un noto ristorante-discoteca, il Naomi, sul lungomare di Marina di Montemarciano.Si tratta di un tunisino 26enne, residente a Falconara e di un italiano 20enne, originario del Marocco, residente a Chiaravalle, entrambi noti alle forze di polizia.I due, intorno alle 6 di questa mattina, mediante la forzatura della porta di ingresso secondaria, si sono introdotti nel ristorante-discoteca, ubicato in via Lungomare, ed hanno sottratto le due casse dei registratori di cassa uno di pertinenza del ristorante e l’altro della discoteca. Poi si sono allontanati utilizzando la stessa apertura.Sulla spiaggia era presente un guardiano che svegliato dai rumori sospetti ha chiamato i carabinieri tramite il “112”. Subito dopo è giunta sul posto in pochi minuti una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Senigallia. Il guardiano ha riferito ai Carabinieri quanto aveva visto indicando anche la via di fuga dei due ladri.I Carabinieri si sono messi subito sulle loro tracce e dopo un centinaio di metri, sulla scogliera hanno notato la presenza di due individui che erano concentrati a scassinare i contenitori per recuperare il denaro custodito all’interno. I due accortisi in ritardo della presenza dei militari, non avendo vie di fuga, hanno gettato le cassette in acqua pensando di farla franca. Sono stati bloccati e condotti in manette in caserma dove sono stati dichiarati in arresto.Sul posto è intervenuta in ausilio dei Carabinieri anche una pattuglia del Commissariato di Senigallia. Inoltre, un sub che a quell’ora si trovava già in spiaggia ha provveduto a recuperare le due cassette dall’acqua consegnandole ai militari. Contenevano in totale circa 300 euro lasciate all’interno come fondocassa.Il titolare del ristorante – discoteca dopo aver effettuato un sopralluogo con i Carabinieri constatando che non era stato rubato nient’altro si è recato nella Caserma di via Marchetti a Senigallia dove ha presentato denuncia quantificando il danno totale in circa 1.500 euro. La refurtiva è stata restituita al denunciante.I due arrestati , invece, dopo le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati sottoposti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni a Chiaravalle ed a Falconara Marittima.