Otto mesi di lavori, ma la rotatoria non è ancora finita. File, code, tempi lunghi e tante proteste

MONTEMARCIANO - Senso unico alternato sulla Statale di Marina per i lavori, infiniti, della rotatoria davanti al Famila. L’incubo degli automobilisti. L’intervento doveva terminare per fine novembre ma ad oggi non si ha alcuna certezza sui tempi di consegna. «Ieri hanno iniziato a stendere l’asfalto ed entro oggi il tappeto dovrebbe essere terminato – spiega il sindaco Damiano Bartozzi - in quota con le caditoie ed i marciapiedi. Ci sono disagi per la circolazione con il senso unico alternato che provoca code sia verso nord che verso sud. Poi rimarranno solo i dettagli da eseguire come l’interno della rotatoria, i pali e gli scivoli che non influiranno minimamente sullo scorrimento del traffico. Purtroppo in tanti parlano di questa rotatoria ma posso garantire che, per quello che ho visto, è stato un lavoro molto complicato perché sotto quell’incrocio passano cavi e tubi di Telecom, gas, energia elettrica, acqua potabile, acque reflue ed ora anche fibra ottica».

Sui tempi il sindaco non si sbilancia. «Onestamente non posso parlare in nome e per conto dell’Anas – aggiunge -. A me come sindaco interessa il fatto che la viabilità scorri normale, che non si formino pozzanghere in caso di pioggia e che ci sia l’illuminazione. Poi per i dettagli finali un giorno in più o in meno penso sia ininfluente. Spero prima di Natale. Tutte le rotatorie lungo le strade statali – conclude - sono di competenza Anas, dal progetto all’affidamento e poi direzione dei lavori, e infine al pagamento». L’opposizione si è fatta interprete delle critiche dei cittadini e delle lamentele dei tanti automobilisti che utilizzano la Statale per andare al lavoro, come i pendolari che dalla zona di Senigallia raggiungono Ancona e viceversa. Transitando lungo la Statale si trovano l’ingorgo all’ingresso di Marina in corrispondenza della rotatoria. «Dopo oltre 8 mesi di cantiere – interviene Maurizio Grilli, consigliere comunale di Progetto Montemarciano - è difficile non comprendere chi protesta per i disagi. Le lamentele sui tempi di costruzione potevano essere limitate, almeno parzialmente, se il sindaco avesse scelto di informare correttamente la cittadinanza sul crono programma dell’opera. Invece lo ricordiamo perdere tempo con fotografie sul cantiere e scrivere messaggi da bar sui social, contro chi si lamentava per i disagi. La grottesca vicenda di questa rotatoria potrebbe essere la metafora perfetta per descrivere l’operato della giunta Bartozzi: sceneggiate che mettono il ruolo istituzionale alla berlina».

Il riferimento è in particolare ad un post su Facebook in cui il sindaco riprendeva le parti dell’impresa, che stava lavorando anche di notte per ultimare l’intervento, contro quanti lamentavano il disagio. Un’opera che ha richiesto più tempo del previsto perché i lavori si sono rivelati molto complicati. Insomma la colpa non è dell’impresa, come riferiva Bartozzi, però agli automobilisti otto mesi per una rotatoria, lavorando anche di notte, sembrano davvero troppi. Oltretutto non sono nemmeno bastati perché ancora non si sa quando arriverà la fine.

