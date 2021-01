Fa jogging sul lungomare, si apre una voragine e vi finisce dentro: runner ferito

MONTEMARCIANO - L'emergenza era scattata già da tempo. Un buco di circa mezzo metro si è aperto nell'asfalto del lungomare di Marina di Montemarciano e una persona vi è finita dentro ferendosi per fortuna in modo lieve. È successo oggi intorno a mezzogiorno: un uomo che stava praticando jogging sul lungomare è stato praticamente inghiottito. Immediato l'intervento del 118 che lo trasportato all'ospedale di Senigallia, le sue condizioni non sono gravi. Tecnici del Comune, vigili urbani e carabinieri sul posto: l'area è stata transennata e interdetta al transito per precauzione. La voragine è legata al fenomeno di erosione della costa a Marina di Montemarciano.

