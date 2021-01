Ferito un farmacista nello scontro tra un'auto e un furgone: tanta paura

FALCONARA - Incidente stradale questa mattina intorno alle 11 in via Marconi a Castelferretti: un furgone e uno scooter si sono scontrati, tanta paura, immediati i soccorsi con la Croce Gialla intervenuta sul posto insieme all'automedica che ha portato l'uomo, un farmacista di 80 anni all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso anche se le sue condizioni non destano preoccupazione mentre la polizia municipale di Falconara ha gestito la viabilità.

Ultimo aggiornamento: 13:37

