MONTEMARCIANO Un pedone è stato investito ieri mattina lungo la Statale di Marina di Montemarciano. L’uomo, un 76enne residente a Chiaravalle, stava attraversando la strada verso le 11 quando è stato investito da un ragazzo alla guida di una Mercedes. E’ finito a terra in prossimità delle strisce pedonali dove si trovava, secondo le testimonianze dei presenti. Non è più riuscito ad alzarsi, dopo aver impattato contro il cofano della berlina.

Alcuni passanti l’hanno soccorso in attesa dei sanitari che, dopo averlo disteso su una lettiga, l’hanno caricato in ambulanza per poi trasferirlo presso l’ospedale di Senigallia per gli accertamenti del caso, visti i sospetti traumi riportati. Non è, però, in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto in una zona di Marina molto frequentata anche dai pedoni, in prossimità del ristorante La Marinella. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Senigallia con due pattuglie: una di Marzocca, l’altra di Ostra.

I militari dovranno accertare la dinamica per stabilire le responsabilità. Illeso l’automobilista che non si sarebbe accorto in tempo dell’anziano pedone intento ad attraversare. I residenti chiedono attraversamenti pedonali protetti con gli spartitraffico visto che oltre ad esserci molte persone che attraversano, essendoci varie attività, c’è anche tanto traffico di veicoli e non è la prima volta che si verificano degli incidenti.