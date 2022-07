Andreea Rabciuc scomparsa da 4 mesi, la madre a "Chi l'ha visto": «Chi sa qualcosa si faccia avanti»

ANCONA - Rompe il silenzio la mamma di Andreea Rabciuc, la giovane romena campionessa di tiro a segno scomparsa il 12 marzo scorso dopo una festa in un casolare di Montecarotto, in Vallesina. Lo ha fatto con un appello disperato durante la puntata di “Chi l'ha visto?” andata in onda stasera, parlando in diretta con Federica Sciarelli: “Sono quasi quattro mesi che è scomparsa mia figlia Andreea - ha detto la signora Georgeta -, di sicuro qualcuno sa qualcosa, per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa sia successa”. Il fidanzato della giovane residente come lei a Moie di Maiolati Spontini, è stato iscritto dalla Procura di Ancona nel registro degli indagati per il reato di sequestro di persona. "Non so dove sia finita, ma spero che sia viva", si è sempre difeso.

