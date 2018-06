Fuori strada sotto la bomba d'acqua: feriti il padre e la figlia di due anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERGO - Sotto la bomba d’acqua, l’auto ha perso aderenza e ha ruotato più volte su se stessa, finendo frontalmente contro il jersey. Un testacoda da paura. A spezzare il rumore di lamiere squarciate e vetri in frantumi, il pianto dirotto di una bimba di due anni, immobilizzata nel suo seggiolino. Con la piccola c’era il papà, alla guida di un’Alfa Romeo Giulia nuova di zecca che ieri sera, attorno alle 20, si è schiantata lungo la Statale 76, in corrispondenza dell’uscita di Mergo, nella carreggiata in direzione Ancona.Per alcuni interminabili minuti si è temuto il peggio. Per fortuna la bimba sta bene, ma è stata portata all’ospedale per accertamenti, considerata l’età. Il padre (M.C.), 44enne jesino titolare di un’impresa di produzione di stampi, è rimasto ferito in modo non grave. Hanno trascorso la serata in osservazione al pronto soccorso di Jesi, dove sono arrivati entrambi in codice giallo.La dinamica dello spaventoso incidente in superstrada, che non ha coinvolto altri veicoli, è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto con una squadra dei vigili del fuoco di Jesi che ha messo in sicurezza l’auto. Il 118, invece, con il personale dell’automedica di Jesi e i volontari della Croce Verde di Serra San Quirico, ha soccorso e portato all’ospedale i due feriti. L’imprenditore 44enne viaggiava con la bimba di due anni che si trovava nel seggiolino posteriore. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il classico aquaplaning ad aver mandato in testacoda l’auto su cui viaggiavano padre e figlioletta, sulla strada di ritorno verso casa.