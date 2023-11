LORETO - Due furti a meno di 24 ore di distanza uno dall’altro nel parcheggio del supermercato. Cresce l’allarme per la sicurezza in località Pizzardeto. Le vittime sono due donne che, sabato sera e domenica mattina, si sono recate a fare la spesa nella zona commerciale al confine tra Loreto e Porto Recanati. La prima è una loretana che aveva posteggiato la macchina tra l’Eurospin e l’Oasi.

APPROFONDIMENTI ANCONA Uno cade dalle scale e batte la testa, l'altro è privo di sensi e ubriaco nel cantiere: doppio intervento di Polizia e 118

Era dentro l’abitacolo quando è stata sorpresa dal ladro che con destrezza si è impossessato della sua borsa. L’indomani è toccato alla cliente di un’attività vicina: scippata in pieno giorno davanti al Lidl in via del Mare. Entrambi gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri che hanno raccolto alcune testimonianze e visionato le immagini delle telecamere. C’è il sospetto che ad agire sia stata la stessa persona.

I dettagli

A raccontare i dettagli del colpo messo a segno sabato, attorno alle 19.30, è la consigliera comunale Belinda Raffaeli (FdI), conoscente della derubata. «Il ladro, appostato dietro al veicolo, ha atteso che la nostra amica salisse in auto, ha colpito la parte posteriore dell’auto, distraendola. Velocemente, e forse con l’aiuto di un complice, in sella a una bicicletta, il delinquente ha violentemente aperto lo sportello e rubato la borsa che la cittadina loretana aveva appoggiato sul sedile passeggero salendo in auto, gesto comune a molti. Il ladro è poi scappato dileguandosi nella notte in direzione della Statale.

La nostra amica ha ovviamente sporto denuncia e le forze dell’ordine eseguiranno le opportune indagini grazie anche ai testimoni e alle telecamere presenti. Raccomandiamo di fare attenzione in questi orari notturni in luoghi poco vigilati e di attivare la chiusura centralizzata degli sportelli una volta entrati nell’abitacolo» conclude la consigliera segnalando il fatto sui social. Tra i commenti in calce al post, pure quello della seconda vittima: «È successo anche a me al Lidl verso le 9.30».