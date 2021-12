Due auto a fuoco in un capanno, i vigili del fuoco riescono a metterne in salvo una terza

ANCONA - Bruciano due auto in un capanno a Loreto mentre una terza si salva grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, paura e danni ingenti. E' successo oggi pomeriggio in via Brecce dove i vigili del fuoco sono stati a lungo impegnati per avere ragione delle fiamme e attualmente stanno portando avanti le operazioni di messa in sicurezza dell'area dell'intervento.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Osimo, con in supporto personale dalla Sede Centrale di Ancona con l’autobotte, sono riusciti a salvare una delle autovetture. Attualmente sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area dell'intervento.

