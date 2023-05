FALCONARA Hanno approfittato della calca di un sabato sera a cena in cui c’era il pienone e dunque un gran fermento tra cucina e sala, per mettere a segno un furto ai danni di due camerieri. Dunque solleva ancora più indignazione l’episodio avvenuto sabato sera alla trattoria Da Nordio al Mare, chalet di Palombina Vecchia. Era l’ora di cena e qualcuno ha messo a segno un furto nella cabina riservata al personale, dove cuochi e camerieri si cambiano e lasciano i propri effetti personali a inizio turno.



La ricostruzione



Chi ha agito deve aver approfittato del gran da fare che c’era sabato sera a cena e deve anche aver tenuto gli occhi ben aperti sulle abitudini dei dipendenti, che solitamente non rientrano nella cabina se non occasionalmente nel corso della serata. In quel gran da fare, in cui i camerieri sfrecciavano tra la cucina e la sala con i tavoli pieni, il ladro ha approfittato e, repentinamente, è sgattaiolato dentro alla cabina dopo aver trovato la porta forse solo accostata o comunque chiusa non a chiave (non sarebbero stati trovati segni di effrazione). Ha frugato in giro, riuscendo a trovare il portafogli di una cameriera da cui ha sottratto 150 euro e quello di un altro cameriere, da cui ha preso un bancomat. Non pago del suo bottino, ha anche preso le scarpe del cameriere che a fine turno è rimasto praticamente scalzo. Le due vittime si sono accorte solo verso le 22 del furto e hanno allertato il 112.

Carabinieri sul posto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Falconara che hanno eseguito i rilievi, raccolto le testimonianze delle vittime e avviato le indagini del caso. Sembra che nessuno, tra gli altri dipendenti e clienti, si sia accorto di nulla o di movimenti strani nei pressi della cabina privata del personale.

Oltre alle indagini relative al furto, i carabinieri – stavolta della Compagnia di Ancona – hanno arrestato una donna di 61 anni, con precedenti di polizia, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura. Dovrà espiare una pena detentiva di 8 mesi, a regime degli arresti domiciliari, per un furto commesso a Falconara nel 2015.