In lacrime per la morte del mitico Lisbona: una vita dedicata al calcio in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - La città piange “Lisbona”, così come tutti conoscevano sin da giovanissimo Luciano Bocchini, popolare e sanguigno volto della città e del suo mondo sportivo e calcistico, scomparso alle 8 di ieri mattina, dopo un male con cui lottava con tenacia e a testa alta da anni, all’ospedale Carlo Urbani. Aveva 69 anni.Oggi alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi, in tanti si stringeranno intorno alla signora Clara Gagliardini, ai due figli di Luciano, Juri e Luca, alle nuore e ai nipoti. E in tanti, anzi intere generazioni di calciatori o anche solo per pochi anni aspiranti tali, porteranno il loro saluto a Lisbona, nel cuore il ricordo di un insegnamento, calcistico o più spesso di vita, di una battuta, di un aneddoto o di una storia, spesso divertenti ma soprattutto e sempre intrise di passione.