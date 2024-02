La Jesina perde 4-1 a Villa San Filippo e i tifosi non ci stanno: confronto nel parcheggio con società e giocatori

JESI La sconfitta per 4-1 sul campo della Sangiustese ha fatto perdere le staffe ai tifosi della Jesina (Eccellenza). I sostenitori biancorossi giunti a Villa San Filippo avevano già contestato giocatori e società all'interna dello stadio per poi proseguire nel loro disappunto anche durante il viaggio. Il pullman leoncello, infatti, si è fermato nel parcheggio antistante l'impianto per dialogare con i tifosi ascoltando le loro proteste. Tutto si è svolto in maniera civile senza atteggiamenti fuori dalle righe.

Confronto con giocatori e società

A parlare con la tifoseria sono stati il presidente Chiariotti, il dg Amici e alcuni giocatori più rappresentativi tra cui l'attaccante Trudo a cui è stato chiesto il massimo impegno fino alla fine della stagione. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno monitorato la situazione. Domenica, al Carotti, arriverà il Montefano.