Meloni, Salvini e Tajani contestati ad Ancona: «Piano antisiccità? Commissario Matteo "ridacce" 49 milioni di euro»

ANCONA - Una città blindata e piazza Roma gremita di persone per l'arrivo della premier Giorgia Meloni e i ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani a sostegno della candidatura di Daniele Silvetti (Forza Italia) a sindaco del capoluogo di regione. Non sono mancati i contestatori (pochi, per onor di cronaca): prima un cartello isolato tra la folla, poi un gruppetto con cartelli e cartoni con slogan contro il centrodestra contenuti, senza problemi, dalla polizia presente.