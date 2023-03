Clima rovente Vis Pesaro: il club contro la contestazione ordina il silenzio stampa. Ma arriva la replica degli ultras

PESARO- Clima ancora rovente in casa Vis Pesaro, nella vigilia della sfida di domani contro la Fermana, in seguito alla sconfitta contro il Montevarchi nel turno infrasettimanale e alla contestazione che ne è seguita all'interno e all'esterno del Benelli.

La presa di posizione del club



Questo il comunicato diramato dalla Vis Pesaro: "La VIS PESARO 1898, alla luce dei fatti successi nel dopo partita di martedì scorso, condanna gli episodi di violenza che hanno portato un serio danno alla società sia a livello economico che di immagine, con l’ennesima pesante sanzione, siamo tra le società più multate della serie C . Non si rende giustizia neppure all’immagine di Pesaro, già città dello Sport, con questi fatti di cronaca. Un giocatore della squadra ospite è stato colpito con un oggetto, questo è intollerabile e auspichiamo che i responsabili vengano presto individuati e che la giustizia faccia il proprio corso. Le critiche e la contestazione sono leciti purché non si superi la soglia della legalità. Queste manifestazioni, di una piccola parte di tifosi, non aiutano certo il risultato sportivo, anzi esattamente il contrario. Di contro sono stati d’esempio quegli sportivi che fino all’ultimo istante di gara hanno incoraggiato la squadra con un tifo positivo, sostenendo e incitando. Ci auguriamo che questi esempi di sostegno alla squadra siano sempre più numerosi e finiscano con il prevalere sui pochi facinorosi teppisti che danneggiano l immagine di tutta la città e di una società centenaria"



E ancora: "La VIS PESARO 1898 annuncia di aver indetto il silenzio stampa fino a nuova comunicazione.

Alla luce del delicato momento sportivo, si ritiene opportuno dedicare la massima concentrazione a ciò che succede sul campo. Pertanto, nessuno dei dirigenti e dei tesserati è autorizzato a rilasciare alcun tipo di dichiarazione"

La risposta dei tifosi

Non si è fatta attendere la risposta da parte della tifoseria sempre attraverso i social con una sorta di volantino diffuso che ha fatto il giro delle bacheche Facebook.